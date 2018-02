Fotos CONFORMIDAD Gustavo Coleoni disfrutó de la victoria. Hizo hincapié en la tranquilidad e insistencia de Central Córdoba a pesar de la adversidad

12/02/2018 -

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, mostró su satisfacción y alegría por el triunfo del Ferro 5-3 ante Gimnasia y Tiro en Salta y dijo que a pesar de haber estado abajo por una diferencia de tres goles, su equipo no se desesperó y terminó siendo superior a su rival.

"Vinimos a jugar un partido que no esperábamos que se diera así en los primeros minutos, cuando ellos se pusieron en ventaja. Pero el equipo tiene carácter, les dije que prestando un poco más de atención en defensa podrían darlo vuelta, y así fue", comenzó diciendo el "Sapito" en diálogo con El Clásico de Radio Panorama, en zona de vestuarios.

Seguidamente, el entrenador recalcó el funcionamiento colectivo del Ferro.

"Nunca perdimos nuestra manera de jugar. Fue un partidazo y me pone feliz por todos. No me sentía superado a pesar del 0-3. La contundencia de ellos opacó nuestro primer tiempo. Entendimos el juego y fuimos superiores".

"Hay una química interna que me ilusiona mucho y eso me da tranquilidad. No debemos desesperarnos, somos el equipo más goleador de la categoría y debemos seguir así", expresó en cuanto a la responsabilidad en lograr el ascenso al Nacional B.

Además, el DT hizo notar la paridad que hay entre los equipos de la zona y señaló que no será fácil.

"A Crucero del Norte lo superamos, pero recién lo pudimos ganar sobre el final. Estos dos partidos demuestran que no es fácil, pero también nos da la tranquilidad para seguir en busca del objetivo", destacó.

El "Sapo" también mostró su cautela y marcó la necesidad de enfocarse en el próximo escollo, Unión de Sunchales.

"Hubo un lindo festejo en el vestuario, pero les dije a los muchachos que esto se termina mañana, porque ya debemos pensar en Unión de Sunchales, que será otra final. Como siempre lo dije: estamos para pelear", anunció.