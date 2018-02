Kim Cattrall estalló en contra de Jessica Parker

12/02/2018 -

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall durante las seis temporadas de Sex and the city supieron ser mejores amigas, pero la realidad detrás de la exitosa serie era muy diferente. "El único lugar en común que teníamos era la serie y la serie ya terminó", confesó hace unos meses Cattrall. Pero ahora la situación llegó a un punto límite y todo salió a la luz. El domingo 4 de febrero Cattrall anunció en Instagram el fallecimiento de su hermano Chris después de haber desaparecido de su casa en Canadá. Parker publicó un mensaje en sus redes sociales en el que le trasladó su "cariño" y sus "condolencias" por la muerte de Chris. "Queridísima Kim, mi amor y mis condolencias a ti y a los tuyos. Buen viaje a tu querido hermano. Besos", escribió.

Con dureza, Cattrall le respondió con un mensaje en forma de imagen en Instagram: "No necesito tu cariño o tu apoyo en este trágico momento, @sarahjeessicaparker". Y agregó: "Mi madre me preguntó, ‘¿cuándo te dejará tranquila esta hipócrita de @sarahjessicaparker?’ Tu continuo contacto es un recuerdo doloroso de lo realmente cruel que eras entonces y ahora". Añadió: "Tu no eres mi amiga. Así que estoy escribiendo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para recuperar tu imagen de personaje de ‘niña buena’".