Talleres ganó con lo justo y es escolta

Fotos FESTEJO. Lucas Olaza ya convirtió de penal y celebra su conquista junto a Mauro Ortiz. Talleres venció a Banfield por primera vez en Primera División.

12/02/2018 -

Talleres de Córdoba superó ayer 1 a 0 a Banfield, que presentó un equipo conformado por mayoría de suplentes, en encuentro correspondiente a la 15ta fecha de la Superliga, y ahora es el único escolta de Boca Juniors.

El tanto de los cordobeses fue anotado por el lateral uruguayo Lucas Olaza, de penal, a los 23 minutos del primer tiempo.

Para alcanzar la segunda colocación con 30 puntos, la "T" aprovechó que San Lorenzo (28) tuvo que postergar su juego ante Independiente, ya que el rojo tiene un compromiso por la Recopa Sudamericana ante Gremio de Brasil, el próximo miércoles.

El que jugará entre semana también competencia internacional es Banfield, cuando se mida el miércoles ante Nacional de Montevideo por la tercera ronda de la Copa Libertadores, situación por la cual ayer presentó una formación alternativa en Córdoba, y ante la derrota quedó en la mitad de tabla en la Superliga, con 19 unidades.

No fue bueno el comienzo de la tarde para Talleres, porque los visitantes se plantaron bien lejos de su arco y con mucha actitud y movilidad lograban recuperar rápido la pelota para cortar el circuito de juego de su rival.

Comenzaba a aceitar su funcionamiento el elenco de Frank Kudelka y se encontró con el penal que cometió Claudio Bravo al tocar el balón con la mano en una jugada que parecía no tener demasiado peligro.

La ejecución de Olaza desde los 12 pasos fue con un sutil remate al medio del arco de Facundo Altamirano, quien se arrojó a su derecha y no pudo impedir la apertura del marcador.

Luego del 1 a 0 se encontró más cómodo el conjunto cordobés, y aunque nunca pudo parecerse al equipo de las fechas anteriores, con autoridad comenzó a manejar los tiempos del partido sobre la juvenil formación que presentó Banfield.

Las subidas de los laterales del local fueron nuevamente lo más destacado del equipo cordobés, con Leonardo Godoy por derecha y Olaza en el sector izquierdo se crearon las aproximaciones más importantes, aunque Talleres no generó demasiadas ocasiones de real peligro.

No lo podían liquidar los de Kudelka, porque no contaban con ideas para llegar con claridad hasta la posición ofensiva del "Tanque" Silva, quien se mostró agotado en gran parte del segundo tiempo, aunque se mantuvo en cancha todo el encuentro.

Por no poder aumentar la diferencia, Talleres no se pudo relajar hasta el final, porque si bien Banfield no tuvo claridad para buscar la igualdad, y padeció en alguna pelota parada del rival, aunque se mostró muy sólido en la última línea, con buenas tareas de los centrales Javier Gandolfi y Carlos Quintana, sumados a la siempre eficiente tarea de Pablo Guiñazú en la recuperación y la seguridad de Herrera en el arco.

Así, sin brillar, los cordobeses se aferraron a un triunfo que los ilusiona con pelear arriba en el tramo final del torneo.