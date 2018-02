Damián De Santo vuelve a la televisión para conducir el ciclo "Morfi"

-

"Morfi" es otro de los programas al que apuesta fuerte Telefé. Y con la conducción de Gerardo Rozín le ha dado una impronta que lo convirtió en el favorito de la audiencia. Ahora, Rozín dejará la conducción, pero quedará en la producción, y será reemplazado por el actor Damián De Santo.

De Santo precisó: "Me voy a encargar de la conducción de ‘Morfi’, en tanto Gerardo Rozín continuará con su rol de productor y seguirá a cargo del ciclo los fines de semana con "La Peña de Morfi’".

En cuanto a las características que tendrá este nuevo emprendimiento serán para Damián movilizadores caminos.

"Me permitirá explorar otras posibilidades. En esta actividad, voy a estar fuera de las exigencias de la composición, no haré personajes, voy a ser yo con mis posibilidades natas de expresión. Esto me dará otra dinámica y voy a combinar varias facetas", contó el actor a Diarioshow.

Detalle técnico

De Santo puntualizó un detalle técnico que transitará en su nuevo desafío en televisión.

"Los actores, tanto en cine como en televisión, salvo que lo requiera alguna situación, nunca miramos a la cámara. Se constituye esto en una circunstancia cotidiana de la profesión. En cambio, desde la animación de un programa, la ubicación radica en estar frente a la cámara y mirarla, por consiguiente, detenidamente, ya que estamos comunicándonos con nuestra audiencia", remarcó.

Damián también confesó que "mis hijos, cuando se enteraron de que iba a conducir este programa, se pusieron muy contentos. Ellos son seguidores del mismo y me apoyaron e incentivaron para que pudiera, finalmente, dar el sí".

El intérprete puntualizó más adelante que empleará sus dotes de histrionismo, pero a su vez la espontaneidad que emerja de la propia situación. "Voy a intentar estar lo más desestructurado posible. Y también disfrutar cada momento, cada segundo. Lo fundamental es que la gente la pase muy bien y para esto le voy a poner mucho humor y buena onda. Por otra parte, voy a estar acompañado por un equipo de lujo y el conjunto de todo esto va a derivar, seguramente, en los resultados deseados".

Mientras tanto, sigue disfrutando del éxito alcanzado por el filme "Tita", donde interpreta a Luis Sandrini para protagonizar junto a Mercedes Funes la atormentada y mágica existencia que tuvo Tita Merello. "He tenido la suerte de profundizar bastante sobre el actor, pero además en su perfil humano. Me ha dado mucha alegría", dijo.