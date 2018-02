Vuelve a la Argentina el gran Rod Stewart

12/02/2018 -

El cantante británico Rod Stewart se presentará por quinta vez en la Argentina, en donde ofrecerá un show masivo previsto para el viernes 16 en el club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, y una actuación en el marco de una cena íntima, por el Día de los Enamorados, el miércoles 14, en el complejo Costa Salguero. La legendaria figura repasará en ambos casos los grandes éxitos de casi 50 años de carrera, en donde, siempre amparado en su imagen de dandy, amante de los excesos y las mujeres, fue mutando su estilo musical de acuerdo al paso de los años.

Con su seductora voz ronca y su reconocida estampa, Rod Stewart conjugó a lo largo de los años su predilección por el folk, las baladas, el rock and roll, la música disco, el pop y hasta se dio el gusto de presentarse como un crooner capaz de reciclar grandes clásicos de la música estadounidense. Grandes hits como la disco "Do you think I’m Sexy?", la rockera "Hot legs", baladas como "Sailing" y gemas pop como "Lost in you" son la prueba del ecléctico repertorio al que el artista británico echará mano en sus presentaciones.