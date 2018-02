Stand up y canciones trae a Santiago el grupo "Señales de humor"

Fotos Gustavo Valiente, Gabriel Gómez y Germán Ven.

12/02/2018 -

"Señales de humor" es el espectáculo de stand up y canciones que llegará a Santiago este miércoles 14 para presentarse, a las 22.30, en Utopía (Independencia Nº 221).

"Señales de humor" presenta, en el marco de su Gira 2018 por el NOA, lo mejor y más actual del grupo. En este nuevo show, los comediantes durante más de una hora recorren diversos temas, generando identificación con el público, llevando sus ideas hasta el absurdo en un clima de humor y un ritmo vertiginoso, que no da tregua al espectador. Es un show ideal para los amantes de la comedia, tanto para quienes no conocen al grupo, que pueden ver en vivo a referentes del stand up actual, como para los que ya los conocen, que tienen la chance de ver los nuevos monólogos y canciones del grupo que acaba de cerrar su decimoprimera temporada consecutiva en el Paseo La Plaza, en Buenos Aires. Participaron como monologuistas en "Bendita TV", "Los Comediantes" (en Montevideo), "La cocina del show", "Hora de reír" y en Comedy Central Argentina, transmitido por Telefé.

El elenco está formado por Gustavo Valiente, Gabriel Gómez y Germán Ven. En Santiago serán presentados por Álvaro "Dangero" Ponce.