Fotos Fernando Gago trabaja duro para su regreso

12/02/2018 -

Gago le mete hasta en los días de descanso. Mientras sus compañeros se preparaban ayer para partir hacia la Bombonera de cara al partido con Temperley él se entrenaba en la cancha principal del Complejo Pedro Pompilio junto a Ignacio Pasquallini, uno de los kinesiólogos que están en el día a día de su recuperación.

Verlo a Gago emociona. El tipo se cortó dos veces el tendón de Aquiles y volvió. Elevó su nivel. Logró que lo citaran a la Selección. Se puso la celeste y blanca, entró contra Perú y de nuevo se lastimó.

Parte

El parte arrojó ruptura de ligamentos cruzado anterior y lateral medial y menisco externo de la rodilla derecha. A ocho meses del Mundial, cualquier mortal se hubiera quedado sin expectativas. No Gago. Él no bajó los brazos. Se propuso ir a Rusia. Pasó otra vez por el cuchillo. Tuvo unos días de reposo. Y de ahí en adelante no hubo más descanso.

Se entrenó cuando todos estaban de vacaciones. Le dio sin asco durante todo el verano. Y no está dispuesto a perder ni un segundo ahora que empezó el campeonato. Ayer volvió a demostrarlo: mientras sus compañeros se preparaban para partir hacia la Bombonera de cara al partido con Temperley él se entrenaba. Esta semana intensificará los trabajos con el Profe. En la siguiente le agregará pelota. Y se estima que en la otra, que agarra los últimos días de febrero y los primeros de marzo, se sumará al grupo. Su primer objetivo es llegar en condiciones al partido del 14/3 contra River por la Supercopa. A este ritmo capaz que lo logre.l