Video | Y Fabra, ¿Le pegaste al arco o tiraste un centro?

Fotos Y Fabra, ¿Le pegaste al arco o tiraste un centro?

12/02/2018 -

El defensor colombiano Frank Fabra se sinceró y reconoció que quiso tirar un centro en el gol que convirtió este domingo por la noche para Boca y que le permitió ganarle a Temperley en la Bombonera.

#TNTSports | Así fue el gol de Fabra: ¿le pegó al arco o tiró el centro? pic.twitter.com/q1W804KJZO — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 11 de febrero de 2018

"Tiré un centro para los delanteros que van entrando y afortunadamente fue gol", explicó el internacional colombiano sobre la jugada, que se produjo a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando Boca no le encontraba la vuelta al partido.

Fabra consideró que fue "un partido difícil" y elogió a Temperley, "que hizo un juego inteligente, tratando de esperar y tocando la pelota bien cuando la tenían".

De todos modos, opinó que Boca "se defendió bien" y que el rival "solo generó peligro en una ocasión".

El otro lateral, el derecho, Leonardo Jara, afirmó que el "Gasolero" fue un rival "más difícil de lo pensado" y admitió que Boca "hizo un mal trabajo".

"Sabíamos que se iban a meter atrás, lo ensayamos en la semana y no lo hicimos en la cancha. Igual cuando no se puede jugar bien, hay que ganar", reflexionó el ex Estudiantes.

Por su parte, el entrenador Guillermo Barros Schelotto opinó que Boca "no tuvo la superioridad que suele tener" sobre sus rivales y consideró que lo más destacado fue "el resultado".

"En el análisis corto y rápido el resultado es lo mejor que conseguimos, creo que tuvimos buenos partidos y no tuvimos un buen primer tiempo, el segundo fue distinto, mejoramos", afirmó el Mellizo.