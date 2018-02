"Económicamente, el macrismo es kirchnerismo de buenos modales"

Fotos CRÍTICO. Espert considera que fracasó el diagnóstico del equipo económico del Gobierno nacional de disminuir la inflación sin bajar el déficit.

13/02/2018 -

El economista José Luis Espert cuestionó la política económica del gobierno de Macri al decir que desde el Ejecutivo "mienten" con los números fiscales y remarcó: "Cambiemos nunca tuvo la voluntad de ajustar las cuentas públicas".

El economista razonó sobre la dificultad para alcanzar la meta de inflación del 15% para 2018 y afirmó: "Económicamente hablando, el macrismo es kirchnerismo con buenos modales".

¿Cómo impacta la suba de tasas de EE.UU. a nivel local?

Me parece que tiene un efecto menor en el muy corto plazo. A la larga, si sigue la suba de tasas en 2019, seguro se sienta un poco más. La renovación de deuda seguramente se tenga que hacer a un costo más alto. Y el nuevo financiamiento que se necesita para cubrir el déficit probablemente sea a una tasa más alta.

El Ejecutivo apunta a mercados alternativos para tomar deuda como el europeo o el local. Y consiguieron $70.400 millones con un título a un año con cláusula gatillo.

(El ministro de Finanzas, Luis) Caputo dijo que iban a tratar de financiarse más acá que afuera. Yo no sé cómo van a hacer para que las paritarias sean del 15% cuando están reconociendo un 25% de inflación. No es una buena señal.

¿Se le complica llegar a la meta de inflación del 15% para 2018?

La inflación para este año va a ser muy parecida a la del año pasado, con un piso de 20% y un techo del 25%. El crecimiento en torno al 3% y con un dólar subiendo alrededor de 25/30%. El único gradualismo que hay, el único cambio, es en materia tarifaria. Hay un ajuste de tarifas versus el congelamiento kirchnerista, de manera gradual. En materia fiscal es falso que esté bajando el déficit. También es falso que esté bajando el gasto.

¿Cree que es una cuestión discursiva del Gobierno que no se condice con hechos?

La parte fiscal es con la que mienten todos los gobiernos. Porque detrás de eso está la corporación política que es la que lucra con el gasto. El Gobierno de Macri miente con los números fiscales. El Gobierno miente, pero el mercado no es tonto, sabe que miente.

La decisión de Macri de ajustar el Estado y ponerle fin al nepotismo, ¿implicó un cambio significativo para bajar el gasto?

Cambiemos nunca tuvo voluntad de ajustar las cuentas públicas. Siempre el discurso de ellos fue que no había que ajustar, sino cambiar la forma de financiamiento, que no bajó la inflación porque el déficit fiscal no bajó. El diagnóstico del Gobierno de bajar la inflación sin bajar el déficit fracasó. Y obviamente como éste es un Gobierno vacío de contenido, pero lleno de marketing, hicieron esta movida vergonzosa de despedir familiares. Económicamente hablando, el macrismo es kirchnerismo de buenos modales.