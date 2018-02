Los Sauces: el ex contador de Cristina pidió declarar en la causa

Fotos CASO. Víctor Manzanares es el excontador de la expresidenta

13/02/2018 -

Desde noviembre pasado Víctor Manzanares ya no percibe honorarios como contador de la familia Kirchner. En prisión, acusado de obstruir a la Justicia en la causa Los Sauces SA (inmobiliaria de la ex Presidenta), enfatizó que no mantiene "ningún vínculo profesional ni personal con Cristina Kirchner".

Muestra de ello fue cuando hace pocos meses contrató otra contadora para que se haga cargo de sus clientes en Río Gallegos y la condición fue que la familia Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Carlos Zannini, Osvaldo Sanfelice (socio de la ex familia presidencial), se retiren del estudio contable.

Además, pidió ampliar su declaración en la causa por la que está detenido donde buscará "que la responsabilidad principal recaiga sobre los dueños de la empresa, él sólo recibía órdenes de sus clientes", reiteraron desde su entorno. Así fue que declaró que borró actas de Hotesur SA con liquid paper por orden de Cristina, según contó Clarín.

Con defensor oficial asignado en tres causas (Hotesur SA, Los Sauces SA y el incidente judicial que se creó tras su detención), Víctor Manzanares busca la excarcelación y que se modifique la acusación en su contra. Está procesado como parte de una asociación ilícita que se dedicó al blanqueo de fondos. "Él respondía órdenes de sus clientes", señalaron desde su entorno y esperan que el planteo alcance en una nueva instancia de indagatoria.

Manzanares conoció como pocos los números de los Kirchner desde que eran funcionarios de Santa Cruz, según señalaron al diario Clarín desde el entorno del acusado en la causa.