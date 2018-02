13/02/2018 -

La diputada oficialista Graciela Ocaña sostuvo que tiene ‘temor’ por su seguridad luego de haber ampliado días atrás una denuncia contra Hugo Moyano, por presunto desvío de fondos del gremio y de la obra social de Camioneros, y sostuvo que si le "pasa algo, el responsable" es el ex jefe de la CGT" .

"Me siento acompañada por mis colegas ante el exabrupto de Moyano que me trató de cucaracha. Él lo dice en el sentido de que a una cucaracha hay que exterminarla. He tenido problemas y no quiero volver a tenerlos", indicó preocupada Ocaña.