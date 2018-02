Schwartzman sale a escena

Fotos EXPECTATIVA Uno de los mejores jugadores del país comienza a tener rodaje en el Agentina Open.

13/02/2018 -

Diego Schwartzman, el tenista argentino que genera mayores expectativas en la edición 18 del Argentina Open, debutará hoy frente al austríaco Andreas Haider Maurer por la ronda inicial del certamen que se desarrolla en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

La programación completa del ATP porteño para este martes es la siguiente: Cancha Central: a las 14, Leonardo Mayer (Argentina) vs. Rogério Dutra Silva (Brasil); Gael Monfils (Francia) vs. Pablo Cuevas (Uruguay). Horacio Zeballos (Argentina) vs. Marco Cecchinato (Italia). A continuación: Diego Schwartzman (Argentina) vs. Andreas Haider Maurer (Austria). Cancha 2: a las 14, Jiri Vesely (Rep. Checa) vs. Aljaz Bedene (Eslovenia); Thiago Monteiro (Brasil) vs. Fernando Verdasco (Esp.); Carlos Berlocq (Argentina) y Albert Ramos (Esp.) vs. Hans Podlipnik Castillo (Chile) y Andrei Vasilevsky (Belaru.); Kyle Edmund (Gran Bretaña) vs. Roberto Carballes Baena (España). Cancha 3: Juan Cabal (Colombia) y Robert Farah (Colombia) vs. M. Demoliner (Brasil) y García López (Esp.).