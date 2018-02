Independiente BBC quiere volver a la senda del triunfo

13/02/2018 -

Independiente BBC necesita un triunfo para recuperar la confianza y esta noche tendrá la chance de conseguirlo cuando enfrente a Tiro Federal de Morteros, en calidad de visitante.

El equipo de Javier Montenegro intentará cortar una racha adversa de cuatro derrotas consecutivas para mantener la ilusión de jugar playoffs de reclasificación en la Liga Argentina.

La última victoria del conjunto santiagueño fue el pasado 25 de enero, cuando derrotó a Unión de Santa Fe (68 a 64), en el estadio Ciudad.

Luego perdió ante Barrio Parque (87 a 83), Ameghino (84 a 81), Deportivo Norte (74 a 72) y San Isidro (85 a 75) y quedó sumergido en la última posición de la Conferencia Norte.

Las derrotas golpearon en lo anímico, pero el plantel no pierde la ilusión de encontrar la química de juego para salir adelante de esta situación.

En el último partido en San Francisco, Independiente BBC jugó en gran nivel los dos primeros cuartos y encendió la ilusión, pero bajó la intensidad en el tercero y se le terminó escapando en el último parcial.

En ese partido, el entrenador Javier Montenegro no pudo con Axel Weigand, quien difícilmente pueda jugar esta noche ya que sigue con una molestia en el gemelo.

Si finalmente no juega, el "Colorado" Reinick tendrá la chance de volver a ser titular y deberá jugar una mayor cantidad minutos a los habituales.

Javier Montenegro necesita a Weigand para la rotación en el juego interior, debido a que el rival tiene dos internos de jerarquía como Sebastián Acevedo, ala pívot santiagueño y Julián Aprea, un pívot de 2,11 metros que la temporada pasada jugó en Independiente.

En el perímetro, Tiro Federal tiene un base con mucho gol como Juan Ignacio Rodríguez Suppi, quien tendrá un lindo duelo con Damián Palacios.

Ganar esta noche es fundamental para Independiente, que no pierde la esperanza de jugar playoffs.

Otros partidos

Esta noche también se jugarán los siguientes encuentros: 21, San Isidro de San Francisco vs. Unión de Santa Fe (Gustavo D’Anna será uno de los jueces); 21.30, Parque Sur vs. Platense, Deportivo Norte de Armstrong vs. Libertad de Sunchalers y Villa San Martín de Resistencia vs. Oberá Tenis Club.