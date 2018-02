"Sentí que lo podíamos dar vuelta"

Fotos OPTIMISMO Gustavo Coleoni aseguró que nunca dudó de su equipo, a pesar de encontrarse tres goles abajo en menos de 30 minutos de partido

13/02/2018 -

El día después de la epopeya de Central Córdoba en Salta, el entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, habló con EL LIBERAL y reveló todo lo que vivió en el triunfo 5-3, luego de estar tres goles abajo ante Gimnasia y Tiro. En ese sentido, el DT aseguró que cuando Gimnasia convirtió el tercer tanto atravesó un momento de impotencia.

"En ese momento tenía en mi cabeza miles de preguntas sin respuestas en el acto. El equipo tuvo algunas distracciones colectivas y a los 17 minutos estábamos dos goles abajo. Me daba impotencia al ver a mi equipo que intentaba jugar y manejar la pelota, pero en cada avance del rival sufríamos", expresó.

"Mandé a calentar a los suplentes, para poder cambiar algo, pero tuvimos la suerte de ir al descanso con un solo gol de diferencia. Eso nos ayudó para conseguir tranquilidad", añadió.

El "Sapito", también reveló lo que tenía planeado decirle a sus jugadores en el descanso de medio tiempo.

"Cuando las cosas no vienen bien, lo recomendable es bajar tranquilidad y no presionar. Todo es situacional. Después del 2-3, hicimos hincapié en que sólo estábamos a un gol y eso les dio la tranquilidad y paciencia para poder empatarlo y lo terminamos ganando. Eso me cambio el discurso", reveló.

Luego hizo referencia al momento en el que sintió que podían dar vuelta el partido. "En el transcurso del juego tuvimos cierta superioridad en mitad de cancha. Nos faltaba encontrar los espacios para hacer los goles. Pero cuando nos ponemos 2-3 siento que el equipo lo podía ganar. En el descanso, le dije a mi ayudante que no había que cambiar nada porque sentía que lo dábamos vuelta".

Pensado en el juego, del próximo domingo ante Unión, el DT considera que de ganar los tres puntos estarían cerca de la clasificación al Pentagonal.

"No sellaríamos la clasificación, pero quedaríamos muy cerca porque se dieron muchos empates en otros partidos y de sumar 9 puntos estaríamos a poco de asegurar un lugar en el Pentagonal".

Y culminó la charla, haciendo un análisis del posible escenario que podría darse el domingo en el Alfredo Terrera.

"Más allá de lo que haga el rival, debemos proponer nosotros. Jugamos con nuestra gente y en nuestra cancha y eso es un punto muy grande a favor a nuestro Debemos tratar de hacer el partido que planifiquemos. Tomaremos nuestros recaudos, pero siempre siendo protagonistas", finalizó el entrenador cordobés.