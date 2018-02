Guillermo explicó por qué se inclinó por Walter Bou en lugar de Ramón Ábila

Fotos PULSEADA. Por ahora, Walter Bou va ganando el duelo a Ramón Ábila.

13/02/2018 -

Los rumores de que el entrenador Guillermo Barros Schelotto no lo quería a Ramón Abila y la elección de Walter Bou como titular contra Temperley trajo cola.

Pero el Mellizo se encargó de aclarar por qué eligió a Walter Bou por sobre "Wanchope", un 9 de referencia. "Opté por Bou porque por su velocidad puede ser una opción más para cuando Tevez juega de enganche o más suelto, mucho más que un 9 de referencia como Abila. Igual lo acomodaremos en base al rival", explicó.





Pero además se encargó de aclarar que charló con "Wanchope" por esos rumores que surgieron de que no jugaba porque no lo quería.





"Lo hablé con Abila porque uno no está ajeno a lo que se dice. Si está en Boca, más allá de que lo traiga el presidente o el técnico, es parte del plantel y no hay pelea entre los dirigentes y el técnico entre quién juega o no. Siempre fue goleador donde estuvo y lo utilizaremos cuando sea necesario", aclaró el Mellizo.





Guillermo se refirió también a lo sobrevaluada que está la Supercopa, por tratarse de un duelo mano a mano con el rival de toda la vida. "La Supercopa es un titulo, pero la importancia es por el rival, me parece mucho más el titulo de la Superliga y la Libertadores", manifestó.





Por último, volvió a refereirse a Carlos Bianchi: "Es incomparable, lo que hizo es muy difícil hacerlo en cualquier lado".