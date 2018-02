Vecinos rescatan a mujer de las garras del esposo y alertan a la policía

Fotos INCIDENTE La Octava frenó al esposo, Barraza, y lo encerró por unos días.

Ensangrentada, una vecina del Bº Primera Junta salió a la calle, desesperada, tras permanecer cautiva de su esposo.

Según la investigación de la Seccional Octava, el incidente tuvo de involuntaria protagonista a Ana Collado.

En la madrugada, ésta habría llamado a la policía y solicitado ayuda.

"Mi marido me golpea y no me deja salir de casa", alertó.

En minutos partió un patrullero, pero al arribar el dueño de casa les dijo que todo era un mal entendido.

Tan convincente sonó que los efectivos pegaron la vuelta a la comisaría.

Retorno

Ni bien llegaron a destino, de nuevo sonó el teléfono. Era un vecino, exhortándolos a regresar porque la vecina denunciante estaba llorando ensangrentada en la vereda.

Otra vez, los uniformados se trasladaron a la vivienda y confirmaron los dichos del vecino.

Collado lloraba en la calle, con evidentes secuelas de una golpiza.

Esta vez el esposo no tuvo capacidad de persuasión y terminó esposado, detenido, por "violencia de género".

El médico de policía diagnosticó que la víctima tendrá como mínimo 15 días para reponerse.