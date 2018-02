Menor violada es amenazada por familiares de los acusados

Fotos PRISIÓN PREVENTIVA Los dos hermanos y el primo están presos, jaqueados por las pruebas científicas.

13/02/2018 -

La Fiscalía de Añatuya imputaría por amenazas a familiares de tres personas detenidas, acusados de ultrajar sexualmente a una niña de 11 años, con firmes sospechas de haber violado también a otras dos primitas.

El escenario de la investigación es Los Juríes, General Taboada, distante 280 km de la capital.

Todo se precipitó a fines del 2017. Una docente citó a la madre de una alumna, al sospechar su embarazo.

Ante la doctora, la niña confesó: "Mi primo me ataba las manos y tapaba la boca; me pegaba para que no cuente. También me hacían la mala palabra dos hermanos de mi mami".

Sin rodeos, la fiscal de Añatuya, Cecilia Rímini, lanzó una batería de medidas. En especial, Cámara Gesell para la menor.

En ella, la niña confirmó que desde hacía tres años la violaban un primo y dos tíos, aprovechando que su madre debía salir a trabajar.

Ante los psicólogos, la menor detalló: "Ellos me hacen cosas desde los 8. Mi primo (de 17) me ata las manos y me tapa la boca para que no grite. Y me pegan para que no diga nada".

Más atónita quedó la fiscal al escuchar: "Cuando mi tío me agarraba en las noches, mi primita veía todo. O la buscaba a ella y a mí me hacía ver lo que le hacía".

Rápido, Rímini juzgó que no había una sola víctima. Hoy se cree que son tres.

A los tres personajes se les dictó prisión preventiva, pero una corriente familiar empezó a amenazar a la nena de 11 años.

Las otras dos posibles víctimas negaron todo, tras firmes sospechas de presión familiar.

Segura del "norte" judicial, Rímini no planea limitar el proceso. Es más, no se descarta que avance sobre varios familiares, resueltos en callar a las niñas a cualquier precio.

Es tanta la presión, que la semana pasada la nena de 11 años habría intentado quitarse la vida.

Fue salvada y ahora la Fiscalía dispuso vigilancia para la víctima y también para los personajes "apretadores".