Fotos Padre Antonio Becerra Flores: "A través de este milagro seguimos certificando que la Virgen de Lourdes está siempre a nuestro lado"

13/02/2018 -

La Iglesia católica vive horas de júbilo tras conocerse que monseñor Jacques Benoit- Gonnin, obispo de Beauvais (Francia), declaró solemnemente "el carácter prodigioso y milagroso" de la curación de una religiosa, hermana Bernadette Moriau, "por la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes". En la provincia, el padre Antonio Becerra Flores, párroco de Nuestra Señora de Lourdes, de la ciudad de La Banda, contó sobre la alegría que lo invadió al enterarse de la noticia y explicó el significado que tiene para la iglesia y su feligresía, este nuevo suceso en la historia de Lourdes. "Creo que este tipo de milagros se maneja con mucho cuidado para que no sean espejismos solamente, y es así como que hace diez años se dio la curación y recién ahora se lo certifica. Es muy valioso para la iglesia y sobre todo para los devotos de Lourdes, porque el hecho de que se corroboren los milagros y situaciones que no tienen explicación, certifica que realmente la aparición de la Virgen de Lourdes es algo de Dios, es un hecho que Dios lo respalda", manifestó el padre Becerra Flores. El párroco adelantó que en su próxima celebració, lo expresará ante los fieles, porque es un hecho digno de ser conocidos por todos. "Me enteré recientemente del nuevo milagro. En mi próxima misa lo daré a conocer al pueblo, porque es bueno que la gente refuerce o corrobore su devoción con hechos como los que ocurrieron. A través de este milagro seguimos certificando que la Virgen de Lourdes está siempre a nuestro lado y que no es algo imaginario lo que sucedió, sino que es real", ahondó. Finalmente destacó que "en la mayoría de los santiagueños se siente mucha devoción por Nuestra Señora de Lourdes. Es muy fuerte lo que expresan. Y sobre todo, esta devoción la vemos desbordada en cada fiesta patronal de los 11 de febrero, cuando a nuestra parroquia llegan cientos y cientos de personas a dar gracias a nuestra Virgen".