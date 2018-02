Kämpfer sufrió violencia de género

13/02/2018 -

Agustina Kämpfer reveló que sufrió violencia de género de parte de dos ex parejas. Tras haberlo negado en reiteradas ocasiones, Kämpfer reveló que sufrió violencia de género. "La pasé muy mal. Me pasó en el ámbito de pareja. Dos veces, dos personas diferentes. Estoy hablando de que me pusieron unos buenos bifes", dijo ante la consulta de Luis Novaresio. "En una de las ocasiones, hubo una persona que me ayudó mucho: Jorge Taranto. Trabajaba con él en Canal 9 y se lo sigo agradeciendo", agregó.

Luego, detalló el violento episodio que vivió: "Una pareja mía me esperó toda la noche en la puerta de mi casa. Yo no quería atenderlo. Me acuerdo que tocaba el portero en la cocina y yo cerré la cocina y puse una toalla abajo de la puerta para que no pasara el ruido, me fui a dormir y a la mañana escuché el ascensor y pensé que tal vez él estaba ahí, así que empecé a caminar en puntas de pie para que si él estaba ahí no me escuchara. Y en un momento me dijo ‘Agustina, te estoy viendo caminar en puntas de pie, abrime’, y le abrí. Y volé, y reboté contra las paredes de mi casa", recordó.

"En un momento me arrastró a la habitación, me acuerdo que quise agarrar el teléfono para llamar a alguien que no sabía ni a quién llamar, lo arrancó de la pared, se sentó en el desnivel de la pared y me dijo que no me iba a mover de ahí hasta que él no decidiera que me podía ir de ahí. Y así pasó, se ve que se dio por satisfecho o se aburrió, no sé, y se fue", dijo.

"Me fui a trabajar y me daba mucha vergüenza, no quería contar lo que me había pasado, entonces dije que me sentía mal. Jorge estaba enojadísimo porque había llegado muy tarde. Se lo conté a una compañera que se lo dijo después a él, entonces él (Jorge Taranto) me llamó, me preguntó si quería que me acompañara a hacer la denuncia, si quería que lo fuera a buscar para cagarlo a trompadas. Yo no quería hacer quilombo y le dije que no", contó.

Al preguntarle si pudo denunciarlo, sostuvo: "No es que no pude denunciarlo, para mí yo tenía que cuidarlo porque el que estaba mal era él". Expresó: "Había algo de mí que se estaba identificando con esa oscuridad que me estaba pasando, y hasta que no pude entender lo que me pasó a mí es que me separé de esta persona y luego vino otra, y pasé una situación muy fea igual. . Y después vino otra, hasta que pude entender que entre todas las personas disponibles para tener una relación hermosa y que no duela, o ante la disponibilidad de estar sola, estaba sumergida en algo que no estaba pudiendo ver".