Grave denuncia contra el hermano de "Pampita"

Fotos En la foto de archivo, Victoria y Guillermo cuando nada hacia presagiar este violento desenlace

-

Un nuevo caso de maltrato físico a la mujer en la farándula argentina conmueve al mundo del espectáculo. Victoria Garay (18) denunció a Guillermo Ardohain (32) por violencia de género. Según su relato, el hermano de "Pampita" Ardohain (40) la maltrató física y verbalmente el fin de semana.

Fue la propia novia del familiar de la modelo quien difundió la información. Lo hizo por Twitter.

"Fui a hacer una denuncia por violencia de género. Es increíble las vueltas que te dan, aunque tengas la cara golpeada, te derivan a cualquier comisaría con tal de no tomarte la denuncia", escribió.

Clarín contactó a Victoria, quien destacó: "Hasta el viernes a la noche estuvo todo bien. Esto pasó a las 11 de la noche. Hubo una pelea en la cual me empezó a levantar el tono de voz. Le dije que no hacía falta que peleemos, que me deje en mi casa y que lo hablábamos más tranquilos. Se lo dije unas cinco veces para evitar lo que pasó".

"¿Qué fue lo que pasó? Nos insultamos, que en las peleas era habitual. Empezó a gritarme. Obviamente le grité yo, y entonces me empezó a agarrar fuerte, yo queriéndomelo sacar. Empezamos con gritos y terminé con moretones en la cara y en el cuerpo", destacó la joven.

Según Garay, tras la pelea, el pasado domingo por la mañana fue a buscar sus cosas a la casa de él y Ardohain insultó a su mamá.

"Ella ni se había metido. Nos dijo de todo, pero a la hora subió una foto conmigo", sostuvo.

Hasta el momento, ni "Pampita" ni su hermano se pronunciaron al respecto.

En tanto, pero en declaraciones al ciclo televisivo Infama, Victoria contó: "Me quiso agarrar del cuello para que no me baje del auto. Pegué como manotazo para que me suelte. Ya he tenido un derrame en el ojo. No es la primera vez que pasa. Yo quería bajar del auto y él me decía ‘no porque no me vas a contestar los mensajes’. Me bajé, me agarró del cuello, me pegó contra el vidrio".

La ex de Guillermo Ardohain se mostró con una marca en su rostro: "Yo no tenía intenciones de pelear. Hasta prefería que me golpee y me dejara moretones", dijo y agregó: "A mi mamá le decía que me había caído en un desfile, que me broté con un mosquito". El domingo fui a buscar mis cosas y nos insultó a las dos".

"Mi mamá presenció los gritos, la manera en que me hablaba. La denuncia es para aclarar los tantos, para terminar todo. Él me suplicaba que no lo denuncie. Me decía que me ‘quede tranquila’", dijo.