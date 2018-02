Fotos Para The Wall Street Journal, Macri podría no terminar su mandato

Hoy 11:11 -

La analista Mary Anastasia O'Grady publicó en el diario The Wall Street Journal un crudo análisis de la situación político-económica que vive el gobierno de Mauricio Macri.

Bajo el título " La inflación acecha a Macri en la Argentina", la analista advierte que "no hay certeza" de que el presidente pueda concluir su mandato, "dado que subestimó la magnitud de los problemas que heredó de la expresidenta Cristina Kirchner".

Tras trazar una lapidaria descripción de las administraciones kirchneristas, en la que sostiene que "dejaron al país en la quiebra, tanto institucional como financiera", O'Grady pone en duda la política gradualista de Macri, y advierte: "Está jugando con fuego".

La articulista recuerda que desde el radical Marcelo T. de Alvear ningún presidente que no haya sido de extracción peronista pudo terminar su mandato, tras lo cual arriesga que "Macri podría romper el hechizo". No obstante, sostiene que "no hay certeza de que lo hará.

Además, O'Grady destaca que Macri no está cumpliendo con sus promesas electorales de bajar la inflación e impulsar el crecimiento económico. "En este punto está atrasado y corre el riesgo de que se le acabe el tiempo".

"La inflación acecha a Macri en Argentina. Los peronistas esperan terminar su presidencia prematuramente. Bien podrían lograrlo", concluye la articulista de The Wall Street Journal.