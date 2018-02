Arambuena: "Se nos están muriendo los jóvenes y aun así sigue en aumento la realización de fiestas clandestinas"

Fotos RIESGOS. Marcelo Arambuena pidió sanciones más rigurosas para quienes organizan fiestas clandestinas.

Preocupado por el bienestar de los jóvenes, Marcelo Arambuena, titular de "Proyecto Padres" se manifestó en contra de quienes organizan las fiestas clandestinas y ponen a disposición de los menores bebidas alcohólicas, aun conociendo las consecuencias que pueden ocasionar en ellos.

"Lamentablemente vemos que estos hechos van en aumento, y queremos poner un freno al descontrol nocturno adolescente, porque no queremos que hayan más casos como los de Bautista Agüero o Candela Osorio. Nos preocupan las fiestas clandestinas y sus consecuencias. Por eso, desde Proyecto Padres pedimos nuevamente tomar otras medidas de sanción para los organizadores de estas reuniones. Por experiencia debemos decir que todos los días nos están avisando de la realización de fiestas no autorizadas, con presencia de menores y alcohol, y no se logra detenerlas", se lamentó.

Y agregó con gran preocupación: "Se nos están muriendo los jóvenes y aun así sigue en aumento la realización de fiestas clandestinas en Santiago. Por eso, ante la desesperación, pedimos que se tome una decisión urgente sobre qué hacer con esta gente que todos los días pone en riesgo la vida de nuestros hijos. Nos damos cuenta de la grave situación que estamos viviendo como sociedad y sobre todo los jóvenes".

Sin embargo reconoció que padres y demás adultos deben resguardar la integridad de los hijos, aunque muchas veces se hace notoria la ausencia de límites: "Los padres deben tener un especial cuidado con los chicos; y también deben ser conscientes de que por atrás de cada joven hay un adulto que les está inculcando esto. Por eso pedimos denunciar estos hechos, siempre pensando en los jóvenes porque son ellos los que están en riesgo permanente", manifestó Arambuena.