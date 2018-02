Martín Ferreyra es la nueva cara para el Series

Fotos FELIZ La estructura santiagueña confirmó a Ferreyra oficialmente como la primera ficha del Series para el 2018.

14/02/2018 -

La estructura santiagueña del SDE Competición incorporó a Martín Ferreyra Dean a su equipo para el Top Race Series. El santafesino de 35 años se consagró campeón del Junior la temporada pasada, y hará su debut en la división intermedia este 25 de febrero en Paraná.

Ferreyra Dean se llevó la corona del primer escalón hacia el Top Race en su segunda temporada completa en la categoría. Había llegado en 2015 al Top Race NOA, y en 2016, en su año bautismal en la división Junior, fue subcampeón luego de un desempate.

Durante 2017 su camino al título del Junior fue implacable en la primera mitad del certamen, en la que obtuvo cuatro victorias consecutivas que le hicieron abrir una ventaja en las posiciones que sería indescontable. Además, sumó dos pole positions, y un total de seis podios.

Martín Ferreyra Dean: "Llegar al Top Race Series es el salto que quería dar este año. Sé que va a ser una etapa de aprendizaje, pero eso no me quitará las ganas de pelear por victorias y de tener un gran año deportivo. También me pone muy feliz sumarme junto al SDE Competición, su grupo humano es de lo mejor. Y tener cerca a la gente de Ceres, mi ciudad, que me acompaña en todas las carreras, le da un sabor especial, ya que llevamos una vida juntos. Estoy agradecido al equipo, a la familia Trungelliti, a Alberto González, entre otros que hicieron posible mi llegada".