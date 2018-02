Ferreiro elogió la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia

Fotos VISITA. El titular de la AFA estuvo la semana pasada en nuestra provincia y firmó un convenio con el Gobierno.

El vocero de la AFA, Daniel Ferreiro, que recientemente estuvo en nuestra provincia, dialogó ayer con Radio Panorama y elogió la gestión del presidente Claudio Tapia y del secretario Ejecutivo, Pablo Toviggino.

"Desde que asumió el presidente Tapia hay una suma de muy buenas noticias. Cuando me tocó ser presidente de la B Nacional durante cuatro meses y medio los clubes no cobraron. Y anteriormente, que también me tocó ser presidente de la BN, cobrábamos con cheques a cuatro o cinco meses diferidos. A partir de la asunción del presidente Tapia y de la Secretaría Ejecutiva, esto cambió", señaló.

"Para que tomen dimensión de lo que es Pablo (Toviggino), toda la administración de la AFA recae en el secretario Ejecutivo y hoy la AFA está al día, paga los doce meses y en efectivo. Y a su vez hoy la AFA está pendiente de cómo los clubes están funcionando y también las categorías. Y viendo que la B Nacional es la categoría más postergada se ha incrementado el monto a percibir. Esto se hace con flexibilidad, visión estratégica y trabajo. Esto es lo que lleva adelante el presidente Tapia ayudado por el cerebro económico de la AFA que es hoy Pablo Toviggino", agregó.

Para completar el concepto, el ex vicepresidente de Nueva Chicago contó: "Una AFA que era deficitaria y debía 350 millones de pesos, hoy está al día y no debe honorarios a empleados, referís ni los cuerpos técnicos anteriores de la selección como Martino y Bauza. Está al día con todas sus cuentas y ahorra dinero y lo pone a plazo fijo".

En otro tramo de la entrevista, Ferreiro adelantó los cambios que se vienen en el fútbol argentino. "Se viene una profunda reestructuración por el bien del fútbol argentino en su conjunto, sin sacrificar absolutamente nada del federalismo que impone el presidente Tapia", comentó.

También reveló que la idea de una Superliga con "22 o 20 equipos", afectará los formatos de los torneos de ascenso. "Los cuatro descensos por año están votados y en el estatuto, por lo tanto creo que vamos a un torneo de entre 22 y 20 equipos en Primera División. Eso va a generar un reacomodamiento a los torneos de ascenso. Eso lo tenemos que tratar a fines de marzo o principios de abril en la Comisión de Torneos que depende del Comité Ejecutivo", concluyó.