Higuaín pasó de héroe a villano

El delantero Gonzalo Higuaín marcó ayer dos goles y marró un penal en el empate como local de Juventus de Italia ante Tottenham de Inglaterra, dirigido por Mauricio Pochettino, por 2 a 2 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Higuaín abrió el marcador (PT 2m) con un remate de media vuelta en el área, sin dejar picar el balón en la continuidad de una pelota detenida, y aumentó la ventaja (PT 8m) a través de un penal. De esta manera, consumó el doblete más rápido en la historia del máximo certamen a nivel de clubes de europeos y por segundos superó la marca de Julio Cruz ante Spartak de Moscú en 2006.

Sin embargo, Higuaín marró otro penal en la última jugada del primer tiempo cuando su remate fuerte al medio pegó en el travesaño.

El ex River Plate y Real Madrid de España anotó por quinta vez consecutiva y contabiliza siete goles sobre ocho partidos entre Liga de Campeones, Copa de Italia y liga italiana.

Tottenham, con Erik Lamela como titular en buen nivel, alcanzó la igualdad con las anotaciones del atacante inglés Harry Kane (PT 35m) y el volante danés Christian Eriksen (ST 27m) de tiro libre.

Por su parte, Sergio Agüero señaló el tercer tanto de Manchester City en la goleada ante Basilea de Suiza por 4 a 0.

El "Kun", de media distancia, marcó a los 23 minutos de la primera parte y participó en la jugada del segundo tanto del turco Ilkay Gundogan, quien también puso en ventaja al conjunto de Manchester. El portugués Bernardo Silva señaló el segundo gol.

Agüero, delantero del seleccionado argentino, convirtió su 14º gol en el año sobre diez cotejos entre Liga de Campeones, liga inglesa, FA Cup y Copa de la Liga de Inglaterra.

La revancha de ambos partidos se disputarán el miércoles 7 de marzo.

Para hoy

Hoy habrá dos partidos, entre los que se destaca el gran duelo entre Real Madrid de España y París Saint Germain de Francia, donde juegan Ángel Di María, Giovani Lo Celso y Javier Pastore.

También hoy jugarán Porto de Portugal y Liverpool de Inglaterra.

El resto de los partidos de ida de los octavos de final son: Chelsea vs. Barcelona y Bayern Munich vs. Besiktas (20 de febrero); Sevilla de España vs. Manchester United de Inglaterra y Shakhtar de Ucrania vs. Roma de Italia (21 de febrero).