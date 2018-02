Smith cantó La Bamba en un perfecto español

-

Will Smith se divirtió en las Islas Cayman cantando y bailando "La Bamba" a viva voz junto a una banda de música tropical de la playa.

El actor compartió el video en las redes y recibió cientos de críticas que señalaban que el artista tenía una pésima pronunciación en español y que no se sabía la letra de la canción. Lejos de enojarse, el actor decidió ir por la revancha, y compartió un segundo video. "Mucha gente en los comentarios se burlaron de que no conocía las palabras de ‘La Bamba’’, comenzó Will en español y enseguida subió el volumen de la radio de su auto y cantó la canción con una perfecta pronunciación y sin olvidarse de ninguna palabra.