"Flor" Peña, sin pelos en la lengua para elogiar a su nuera

14/02/2018 -

Florencia Peña, quien reemplazará a "Pampita" en el jurado del Bailando 2018, elogió de una manera muy particular a Juanita Tinelli, novia de su hijo Toto Otero. "Tengo la suerte de que mi hijo mayor está de novio con una chica a la que todo le chupa un huevo. Me encanta que mi hijo tenga una mirada de ‘la quiero así, la quiero libre, como es ella", dijo Flor en una entrevista. "Me parece que eso es lo que tenemos que hacer las mujeres, criar a nuestros varones haciéndoles entender que tienen que respetar a las mujeres tal cual como son", agregó.