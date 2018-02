El contenido "sufí" de las canciones del bandeño

14/02/2018 -

"Peteco", al hablar del impacto que generan sus canciones, contó una anécdota que protagonizó una amiga de él con una mujer que conoció en Tafí del Valle que era una secretaria o consejera de un maestro sufí (dícese de quien practica el sufismo, una de las denominaciones que se han dado al aspecto místico del islam sunita).

La experiencia y las respuestas que has tenido confirman que más allá de ese "yo me torturo conscientemente", tus canciones las canta el mundo entero.

Y eso me genero mucha alegría. Siento alegría por eso porque a mí me pasa que voy descubriendo cosas que se producen por las letras. Una amiga de Tafí del Valle se hizo amiga de una mujer que es inglesa y esta mujer, a la vez, era como una secretaria de un maestro sufí. Mi amiga le hace escuchar mi música a la mujer europea quien, a su vez, lleva mi música a su país y le hace escuchar a su maestro quien le pide que le traduzca lo que decían las letras. Una vez que lo hizo, el maestro le decía ‘eso es sufí’. A la mayoría de las letras le encontró que tenían esa filosofía. Esto quiere decir que lo que producen las canciones es increíble y a mí me llena el alma.