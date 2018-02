14/02/2018 -

Componer una canción es el más grande desafío de todo músico, y más aún si se trata de "Peteco" Carabajal. Sus composiciones trascendieron la frontera nacional y hoy músicos de distintos géneros la cantan.

"Hoy en día, para escribir yo me torturo conscientemente. Cuando escribo algo no sé si será la gran letra, pero a mí sí me tiene que dejar convencido", le confesó a EL LIBERAL en su entrevista exclusiva.

¿Cuánto pesa en vos, a la hora de hacer pro yectos, el saber que sos un artista popular, querido, que trasciende el tiempo?

Tiene el peso, justamente, como para cuidarme, para saber que tengo una responsabilidad que me dan. El saber que siempre estoy haciendo algo es algo que ya conocen de mí. Es una responsabilidad. Cuando voy a escribir siempre digo si de qué voy a hablar si prácticamente ya está todo dicho, está todo escrito por el ser humano sobre lo que nos pasa. No ha variado mucho desde los albores de la historia del ser humano hasta la fecha. Hasta ahora no ha variado mucho lo que sentimos cuando nos deja un amor, cuando tenemos un hijo, cuando se muere algo querido, cuando partimos, cuando conocemos la soledad, cuando conocemos la tristeza. Son las mismas cosas. Sobre eso se ha escrito un montón. Hoy en día, para escribir yo me torturo conscientemente. Cuando escribo algo no sé si será la gran letra, pero a mí sí me tiene que dejar convencido.