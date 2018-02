La princesita Karina habló del "Kun" Agüero: ¿Se reconciliaron?

Fotos La princesita Karina habló del "Kun" Aguero: ¿Se reconciliaron?

Hoy 08:25 -

La novela de la relación entre el Kun Agüero y Karina, suma un nuevo capítulo. Sin embargo, esta vez, la cantante dejó de lado el misterio y se sinceró en diálogo con Infama cuando le preguntaron cuáles eran sus planes para el Día de los Enamorados.

"Nada, comer pochoclos y mirar películas, porque me parece que (el Día de los Enamorados) es como marketing, comprar regalos y cosas... Después, qué se yo... El Día de los Enamorados puede ser todos los días", dijo Karina entre risas.

Tras esa respuesta de La Princesita, en "Infama" fueron por más: "¿Y tenés alguien con quien compartir ese día? Porque se hablaba de una reconciliación con el Kun... Él metió cuatro goles, está muy inspirado y tal vez vos seas la razón....", le plantearon. Y ella se plantó: "No, yo no soy la razón. Y la verdad es que no nos reconciliamos".

Cuando quisieron saber si habrá segunda vuelta entre el futbolista y la cantante, ella admitió que en su momento (allá por noviembre del año pasado), dijo que con el Kun, "hablamos". Y agregó: "Pero eso no es que volvimos".