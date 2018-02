San Valentín: ¡5 tips para ser un mejor amante!

Hoy 13:48 -

En este San Valentín 2018 descubrí tu propia belleza, ya que para poder amar al otro es importante amarse a uno mismo primero.

El amor propio potencia nuestra capacidad de entrega a los demás. Nos impulsa a conocernos, a cuidarnos, a confiar, a aceptarnos y explotar nuestros dones; pero si nos falta, el vacío de entrar en una relación estando insatisfecho con uno mismo nos pone en desventaja: buscamos en el otro algo que nos llene en vez de dar algo que tenemos.

Expande tu concepto de belleza

Aunque todos tenemos belleza, vivirla no suele ser fácil. Como dijo la supermodelo norteamericana Tyra Banks, “muchas personas restringen lo bello a una caja estrecha”. Por eso anima diciendo “piensa fuera de la caja. Comprométete a mirar tu reflejo y descubrir la belleza única que hay en ti”.

Un esquema ideal de belleza nos genera una frustración constante que nos hace compararnos, ver en los demás algo que no tenemos e incluso querer ser alguien más. Vivir según la realidad en cambio implica salir del standard de belleza que nos hemos creado o nos han mostrado y tener el valor de descubrirse.

No dejes que lo externo defina tu belleza, más bien utiliza tu energía en descubrir la propia. Para ello hay que salir de las revistas, de las sesiones de fotos o el photoshop y buscar dentro de la línea de lo propio.

Mira dentro de ti

Emma Watson dijo “estoy en verdad convencida de que la belleza es algo que proviene de nuestro interior”. Cuando la mirada es interna, uno puede conocerse y aprender a amarse.

La belleza proviene de saber quién eres y poder ser capaz de comunicarlo al mundo; no viene del deseo de aparentar, de ser otra persona, de ser más delgado, más alto o más bajo.

Muchas de las personas más bellas en el mundo no han sido las que socialmente podríamos catalogar como “grandes bellezas”, pero todas ellas han dispuesto de una gran cantidad de confianza en sí mismas haciéndonos ver que eran las más hermosas simplemente porque se conocían y lo comunicaban.

Ámate con hechos concretos

La actriz estadounidense Gabourey Sidibe contaba cómo había decidido amarse: “un día me senté en soledad y decidí que desde ese entonces me amaría. Me amaría sin importar mi apariencia o la opinión de los demás”.

Decide amarte independientemente de todo y tratarte con amor en las pequeñas cosas: arréglate el cabello, cuida tu piel, toma largos baños, usa perfumes estupendos. Haz estos pequeños gestos de amor poniéndolos al servicio de tu belleza.

Ámate a ti mismo de adentro hacia fuera, y lento pero con firmeza empezarás a sentirte cómodo para irradiar el tipo de seguridad que los otros admiran.

Acéptate cómo eres

Marilyn Monroe había dicho que “la imperfección es belleza”. Todos tenemos nuestras inseguridades, pero cuando perseveramos en el amor nuestras peculiaridades e imperfecciones se embellecen, se convierten en nuestras mayores fortalezas, y hasta nos elevan el carácter y el espíritu.

Las personas con mayor autoestima son tal vez aquellas que aceptan con mayor libertad que no son perfectas. El buen humor y la capacidad de reírse de uno mismo son importantes frente a las cosas que uno no puede cambiar.

La famosa diseñadora colombiana Nina García dice que esto nos hace especiales, atractivos y hasta incluso podríamos decir ‘envidiables’ como el caso de Lauren Hutton y su sonrisa de dientes separados, Frida Kahlo y su uniceja, o Barbara Streisand y su nariz griega. “Sus cabezas están siempre erguidas y sus imperfecciones están siempre exhibidas, nunca escondidas o pidiendo disculpas”.

Aumenta tu confianza

La cantante estadounidense Queen Latifah había dijo en una ocasión: “tuve que crecer para amar mi cuerpo. Yo no tenía buena imagen de mí misma al principio. Finalmente pensé, me tengo que amar o me tengo que odiar. Y elegí amarme a mí misma. Entonces todo tipo de cosas buenas brotaron de ahí. Las cosas que yo pensaba que no eran atractivas las convertí en sexy. La confianza te hace sexy.”

El amor trae confianza y la confianza en uno mismo no tiene nada que ver con la estética y todo que ver con la actitud. Nada le queda mejor a uno que ese aire de seguridad, que si realmente lo posee, es implacable y deslumbrante: ese tipo de confianza que le dice a los otros que te amas y te respetas.

¡Enfócate en conocerte tal como eres y confía! Te sentirás profundamente liberado de las presiones y con esa seguridad en ti mismo y la plena conciencia de tu valor, serás capaz de comunicar tu belleza cada vez más. Como dijo recientemente la cantante mexicana Thalia “cuídate, ámate, acéptate como eres, apóyate y sonríe desde adentro y verás cómo cambia el mundo a tu alrededor”.