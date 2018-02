Atravesó su país para ver a su banda favorita y se llevó una gran decepción

-

Duncan Robb quería asistir a un concierto de la banda de rock Red Hot Chili Peppers y se llevó una gran decepción al descubrir que las entradas que tenía en realidad era de otro grupo, informa "The Sun".

El fanático del grupo estadounidense, compró por unos cuarenta dólares dos entradas para asistir a un concierto el pasado 10 de febrero y se las regaló a su novia en Navidad. Para asistir al evento, la pareja realizó un largo viaje, desde el distrito de Chesterfield, en Inglaterra, hasta Belfast, la capital de Irlanda del Norte.

Sin embargo, al revisar las entradas notaron que se trataba de un concierto de los Red Hot Chili Pipers, un grupo musical tributo compuestos por gaiteros escoceses.

A pesar de la decepción llevada por la pareja, decidieron asistir al recital, en asistir al recital, en el que incluso compraron camisetas de la "mejor banda de gaita del mundo".

Still can’t believe we’ve flown over to Belfast not for the @ChiliPeppers but to see the ‘worlds best bagpipe band’ @chillipipers ... thought I’d got a rate good deal on tickets n’all. Had a nightmare pic.twitter.com/YO72amVR4I