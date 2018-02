Tiroteo en EEUU: alumno tuiteó que fue liberado

14/02/2018 - Varios muertos y una veintena de heridos, fue el resultado de un tiroteo que se registró en el colegio Stoneman Douglas High School de la ciudad de Parkland, en el condado de Broward, en el sureste de Florida (EE.UU.).



Desde el lugar de los hechos, un alumno —que finalmente resultó liberado— comenzó a tuiter en vivo.



"Estoy en un tiroteo en la escuela ahora mismo", escribió. Y agregó: "Estoy jodidamente asustado en este momento".

Otro alumno también comenzó a tuitear: "Dios mío, estamos en un armario, no puedo creer que esto esté pasando".

Las imágenes de televisión mostraron a cinco agentes de policía esposando e introduciendo en una patrulla a un sospechoso.

My school is being shot up and I am locked inside. I’m fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb