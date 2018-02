FÚNEBRES | 15 de Febrero de 2018

Hoy 02:53 -

FALLECIMIENTOS

- Jorge Alberto Herrera (Brea Pozo)

- Félix Alonso Matos

- José María Torres (La Banda)

- Carlos Alberto Español (Fernández)

- Ilda del Valle Barraza (La Banda)

- María Belén Matos

- Dolores del Carmen Morales

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MATOS, FÉLIX ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. Su esposa Gloria del Valle, sus hijos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

MATOS, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14 /2/18|. Su madre Gloria del Valle Galvez, hermanos, sobrinos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura Norcen SRL - Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

MORALES, DOLORES DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. Su esposo Ricardo Corvalan, hijos Andrea, Beatriz, Hugo, Walter y Julio, hijos pol. Roger, Fernanda, nietos Paola, Marcia, Micaela, Andres, Walter, Julieta, Agustina, David, Florencia, bisnietos Thiago, Salvador, hnos y demas familares part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en cementerio La Piedad a las 11 hs. Casa de duelo Avda. Rivadavia 323. SV. 2. EMPRESA SANTIAGO.

MORALES, DOLORES DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. Su hermano Julio, su esposa, sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Ruega oraciones en su querida memoria.

MORALES, DOLORES DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. Victor Manuel Paz, Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su comision Directiva y empleados participan el fallecimiento de la mamá de su compañero de tareas Julio. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, MERCEDES YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Su vecina que siempre la recordará, Julia Uñates de Lombardi y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento.

SAYAGO, WALTER HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. "Felices los de corazón limpios, porque ellos verás a Dios". Sus primas hermanas Pelusa y Juanita Sayago y Miguel Acuña participan su fallecimiento y le desean una feliz resurrección.

SAYAGO, WALTER HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. "Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia". Su prima Titina M. de Sayago, hijos y respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento.

SAYAGO, WALTER HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Vecinos y amigos de su hermana Ramonita: Graciela Rojas y Toto Villar; Marta Herrera, Miguel Ferreyra, Yolanda Scaglione, Hilda Filippa Durán participan con pesar y acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, WALTER HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Ricardo Bossi, Yolanda Avellaneda, sus hijos Alejandro, Lucrecia y Fernando, participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en este momento de dolor y piden consuelo para ellos. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad

SAYAGO, WALTER HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Julian Canllo, Celina Rocha, sus hijos Julian, Ernesto y Miguel, participan con profundo pesar su fallecimiento.Ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. "Que brille para él la luz infinita de Cristo y por que ceyó en Él aunque muera, vivirá". Sus amigos Paulina Ávila y flias.; Coca Ovejero y flia.; hermanos de la Comunidad "Amor y Fe" de la Sagrado Corazón de Jesús, lamentan profundamente su deceso y abrazan a Ariel Sgoifo y Miguelito Isi en tan doloroso trance. Elevan oraciones por su eterna paz.

SUÁREZ, ELBA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció 12/2/18|. Sus amigas de toda la vida y Chela y Torta Martínez participan su fallecimiento y acompañan a su familia en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Dr. Federico José Yocca y Sra. despiden con profunda tristeza a su querido sobrino "Nolin". Descansa en paz.

VILLALBA, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Ya descansas en paz. Participa con profundo dolor. Su amigo Gallo De Bonis y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. La familia de Osvaldo Yocca participa con dolor su fallecimiento y acompañan con la oración a su hermana Martita y familia en este triste momento. Descansa en paz querido Nolín.

VILLALBA, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Charito Casanova de Cavallotti, Claudia Cavallotti y Bruno Migliorini hacen llegar a Marta y familia su más sentido pésame ante la partida de Nolin. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Fredy, Carlos y Ana Veronica, acompañan a Marta y flia., en tan doloroso momento, Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Elena y Alfredo Ramos, sus hijos Fredy, Carlos y Veronica, participan con profundo dolor su fallecimiento y r5uegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Livio N. Yocca, su esposa Martha Rodriguez y sus hijos, participan con dolor el fallecimiento de Nolin, acompañan con sus oraciones a Martita y flia. y piden a Jesus que descansse en paz junto a sus seres queridos.

BARRAZA, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. Sus hermanos Luis, Matilde, Esther, Maria Rosa y Eduardo, hnos pol. Sara, Victor, Pedro, Karina, sus sobrinos ahijados Kuky, Ovi y Tizi, y demas familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 hs. en el cementerio Privado Jardin del Sol. Casa de duelo Saenz Peña 371. S.V. La Bda. EMPRESA SANTIAGO.

BARRAZA, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. "Señor ya está ante ti, recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus hermanos Lucho, Matilde, Esther, Mari y Eduardo, hnos. políticos Sara, Victor y Karina, su prima Cuca y sobrinos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 hs. en el cementerio Jardín del Sol.

BARRAZA, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. "Dios en su infinita Misericordia, mandó a llamarte para que seas sierva en su Morada. Elevamos una oración en memoria de la hermana de nuestra compañera María Rosa y acompañamos en su dolor a su familia Chicha Paladea, Matías Gutiérrez y María Isabel Castro Ibarra.

BARRAZA, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. La comisión directiva, la comunidad educativa, personal docente y No docente del taller Protegido de Producción de ASPADI participan su fallecimiento y acompañan a su compañera María Rosa por la pérdida de su hermana. Rogamos que el Señor les de fortaleza a la familia. Elevamos oraciones en su memoria.

SORIA, EULALIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Los compañeros de sus hijos Félix Nicolás y Mario David Acuña de la Secretaria de Cultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TORRES, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Su madre Leticia Victoria Mattar de Torres, hermanas María Alejandra, Leyla Silvina Lorena y Guadalupe Elizabeth Torres; hermanos políticos Pablo Seraolo y Cristian Castaño; sus sobrinos Maximiliano Seraolo, Agustín Seraolo y Candelaria Seraolo; Nancy Días y sus hijos Franco, Camila y Gonzalo Torres y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

TORRES, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Sus tías Graciela Luz Mattar y Elisa Griselda Mattar; sus primos Luis Francisco Domínguez Mattar; Hernán Emanuel Domínguez Mattar y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

TORRES, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Su tía Gringa Mattar de Cheeín y sus primos hermanos, Humbi y familia y Silvia y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

TORRES, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Sus compañeros del Departamento Receptoría y Timbrado participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

TORRES, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Siempre te recordaremos compañero. Zulma Lugones, Cristian Santillán, Marcelo Ibáñez, Marcelo Vera participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. Nancy, hijos Gonzalo, Camila y Franco, su mamá Leticia, hnos. Alejandra, Lorena y Guadalupe, hnos. polit. sobrinos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TORRES, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Lic. Ick Raul , Director de la Cia. de Recreativos Arg. Ute. participa con dolor su fallecimiento.

TORRES, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Ing. oscar Barrionuevo, Gerente Gral, participa su fallecimiento.

TORRES, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Personal de Cia. de Recreativos Arg. UTE, participa con dolor su fallecimiento.

DENTI, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Su esposa Chola, sus hijos Toy y Carli; hijas políticas; hermanas y sus nietos Carltios, Enzo, Mauro, Adrián y Elina participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia Dora.

DENTI, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Carlos Bucci, su esposa e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Tony y Cana. Elevan oraciones en su memoria.

DENTI, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Alejandro Bucci y Silvana Corpas participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Tony. Rogando al Señor por su descanso en paz.

DENTI, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Carly, Néstor y Mely participan con tristeza el fallecimiento del padre de su amigo y compañero de trabajo Tony. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPAÑOL, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. Sus hermanas Patricia, Karina, hnos. políticos Daniel, Dagoberto, sobrinos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs. en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - 4219787.

ESPAÑOL, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. Sus vecinos y amigos Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ESPAÑOL, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. "Señor ya esta ante Ti recíbelo en tu Reino". Directivos, docentes, de maestranza y Asociaciónn Cooperadora de la escuela Nº 814 Paula A. de Sarmiento participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la docentes Karina Español. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Su compañera Aida Carrizo. Su hijo Ricardo, sus hermanos Eduardo, Susana, Neli y Juan, sus sobrinas Marta, Mariela, Rosalía, Francisco, Gerardo, Cristian y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Brea Pozo. Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

SALOMÓN DE CORVALÁN, MARTA ELIZABETH DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Su vecina y amiga de toda la vida, Betty Gómez de Piccardi y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones por su descanso eterno.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORTÉS, HUGO FEDERICO - MONTENEGRO DE CORTES, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/12 - 14/1/13|. Solo vienen dos palabras a mi cabeza, una y otra vez: Los extraño. No soy de demostrar mis sentimientos, pero estoy lleno de ellos, recién lo he comprendido. Sufro en silencio, amo con miradas y hablo con sonrisas. Superar no es olvidar. Superarlo es darse cuenta que ya no están para ti, pero que te hizo alguna vez feliz. Hoy en el día de tu cumpleaños te recordamos así. Invitamos a la misa a realizarse hoy en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de Natalicio y 5 años de fallecimiento. Su esposo y padre Hugo cortes, hermanas e hijas Silvia y Belén; sobrinos y nietos.

DÍAZ, JUAN MANUEL (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus hijos Jorge, Lucky, Rubén y Daniel y sus nietos invitan a la misa para rogar por su eterno descanso, que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

ESPÍNDOLA, DELIO EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/06|. Padre, hoy hace doce años que te fuiste, tu partida nos dejó un gran dolor, te extrañamos mucho padre, solo nos queda el consuelo que estás en paz y sin sufrimiento, nosotros con el dolor que nos provoca tu ausencia, pero sabemos que algún día estaremos juntos. Su esposa Tomasa, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

GIMAREY, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/17|. Su esposa, sus hijos, hija política y nietos invitan a la misa que se oficiara en la parroquia Santo Cristo a las 20.30 hs, al cumplirse tres meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

JUÁREZ, ELIDA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/12|. Su esposo, hijos, hijas política, nietos y cuñados invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, para rogar por el descanso de su alma, al cumplirse seis años de su fallecimiento.

LÓPEZ, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Padre cada día te extrañamos mas y mas. Gracias por los momentos vividos. siempre estarás en nuestros corazones. Tu hija Cecilia, tu hijo político Luis y tu nieto Justo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en Iglesia San José de Belgrano, al cumplirse el primer aniversario de su partida.

VISCARRA DE GONGORA, BLANCA N (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/16|. Mami hoy se cumplen dos años de tu partida, tu amor y tu recuerdo nos reconforta el alma y hace mas llevadera tu ausencia.Vives en cada uno de tus hijos, nietos y bisnietos y anhelados estes gozando del descanso eterno en compañia de tus seres amados. Tus hijos Silvina, Roxana y Daniel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Santiago Apostol.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CONCHA DE LEDESMA, TERESA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 5/1/18|. Qué triste darnos cuenta que ya no es lo mismo, ni volver a serlo nunca. A veces nos cae en la depresión y solo quiere abrazar a alguien con quién desahogarse, pero no hay nadie a quién abrazar. Tanto tiempo estuviste a la distancia y hoy más que nunca. Rogamos una oración en su memoria. Residías en Buenos Aires desde hace muchos años. Su hijo, sus hermanos Marta y familia; Gringa y flia.; Aide y flia. y Víctor y flia. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

MORIST, HÉCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/18|. Nunca muere quien supo vivir y ha dejado en la tierra hermosos recuerdos, tu vida valió la pena y quedaron tus enseñanzas y amor, grabados por siempre en el corazón de todos los seres que has querido. Su esposa Isabel Chavez, sus hijos Flor y Vicky, hijos politicos Luchy, su madre política Selva, hnos. pol. Machi, Gerva y Aldo, nietos Cande y Mateo, sobrinos July y Yoni, su nieta del corazón Prisi, invitan al responso que se realizará hoy a las 18/ hs. en el cementerio Jardín del Sol.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. "Felices los limpios de corazón, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Amigos de su tía Coca de Ovejero. Familias: Ávila, Silva, Gómez, lamentan profundamente su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.