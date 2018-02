Barrientos: "La gente se acostumbró a vivir de los planes"

15/02/2018 -

La fundadora del comedor comunitario Los Piletones, Margarita Barrientos, sostuvo que "la cultura del trabajo se perdió mucho dado que la gente se acostumbró a vivir de los planes".

"Tenemos que trabajar: si no, nunca vamos a ser la Argentina que queremos", remarcó.

"Cuando cortan la 9 de Julio, quisiera ver a una familia que diga ‘necesito trabajo’. Nadie lo dice. Piden aumento de planes y no de trabajo’, insistió Barrientos.

Durante su participación en el programa Intratables, la activista expuso: "Se ha perdido la cultura del trabajo a través de muchos políticos malos que empezaron a usar a la gente llevándola por un sánguche y un trago de vino a una plaza, o a cargándolos en un colectivo como si fueran animales".

"Jamás me dejaría usar por ningún político que me lleve a cortar una avenida o un puntero que me diga ‘te doy tanto y andá’ —continuó—. Nunca lo he hecho a pesar de que he pasado muchas necesidades’.

Barrientos manifestó que ‘se tendría que terminar el clientelismo’ y propuso que ‘darle trabajo a aquella persona que recibe un plan’. ‘A la gente tenes que enseñarles oficios, ese plan (habría que) volcarlo en estudiar. Arreglar la plaza, pintar el hospital, las escuelas, arreglar una ventana", graficó.

"Esa gente que cobra un plan social tendría que hacer esas cosas aparte de recibir un sueldo", concluyó.