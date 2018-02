Garavano: "Debería dejar su cargo en la CIDH y dedicarse a la militancia"

Fotos POSTURA. El ministro reclamó al jurista que se fuera de la CIDH.

El ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, volvió a expresar sus deseos de que el gobierno de Mauricio Macri finalice antes de 2019, y en función de esos dichos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, renovó el pedido para que el jurista deje su cargo como integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Para mí es una persona muy inteligente, muy formada, y lo que hace es jugar con una idea de que los gobiernos no peronistas no terminan nunca sus mandatos, y ese no es un tema para jugar. No pone en riesgo la democracia, pero genera un ánimo y una crítica diferente", afirmó el funcionario.

Garavano aseguró que Zaffaroni "juega con una historia, con un pasado y con un temor que me parece que está mal. No me gusta hablar de las personas, yo soy crítico de las declaraciones y de las acciones, después cada persona hace lo que puede con su vida", enfatizó el ministro de Justicia.