Consejo de Educación cita a personal docente a notificarse de trámites

Fotos CLAVE. Se puede notificar de 8 a 12:30 en Avenida Belgrano 1940.

15/02/2018 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan al objeto de notificarse del estado de sus respectivos trámites, de lunes a viernes de 8 a 12:30 en Avenida Belgrano (Sud) Nº 1940, Capital.

As. Nº 6295/16 - Aesya; As. Nº 48128/17 - Quiroga Facundo; As. Nº 12465/17 - Jardín Nº. 316; As. Nº 45.915/17 - Ávila Sergio; As. Nº. 41.225/17 - Dir. Escuela Nº. 688; As. Nº. 12.226/17 - Moreira José L.; As. Nº. 61.432/16 -Torres Liliana del C.; As. Nº. 52.935/17 - Martínez María; As. Nº. 25583/15 - Noriega Ana M.; As. Nº. 28287/16 - Jardín Nº. 392/599; As. Nº. 10922 - Asoc. Fomento de Toropán; As. Nº. 28256/16 - Ávila Ivana S. - As. Nº. 71144/15 - Garnica Mirta del V.; As. Nº. 28252/16 - Paz Moreno, Ramiro; As. Nº. 19694/17 - Dir. Esc. Nº. 144; As. Nº. 36427/17 - Dir. Esc. Nº 1068; As. Nº. 51.457/17 - Dir. Esc. Nº. 763; As. Nº 52678/17 - Roldan, Estela; As. Nº 52539/17 - Fernández, Adelecia; As. Nº 54424/16 - Mateo, Analía; As. Nº 38583/17 - Ramírez, Teresita O.; As. Nº 25396/17 - Roldan, Elsa D.; As. Nº 52515/17 - Eleán, Amalia M.; As. Nº. 48558/17 - Dir. Escuela Nº. 1059; As. Nº. 49573/17 - Escobar, Paola; As. Nº. 58888/16 - Díaz, Claudio A.; As. Nº. 68592/14 - Pereyra, Rosa G.; As. Nº. 58166/17 - Quiroga, René O.; As. Nº. 51408/17 - Argañaraz, Stefanía; As. Nº. 62546/16 - Zarco, Máximo; As. Nº. 43836/13 - Perea, Mirta B.; As. Nº. 71791/15 - Faría, Elba E.; As. Nº. 4648/16 - Maza, Sonia; As. Nº. 38644/17 - Quiñones, Héctor D.; As. Nº. 40998/17 - Nour, Miriam de los A.; As. Nº. 38674/17 Díaz, María de los A.; As. Nº 45186/17 - Medina, Beatriz del V.; As. Nº 31881/17 - Herrera, Malvina S.; As. Nº 21442/16 - Dir. Esc. Nº 1162; As. Nº 62190/15 - Dir. Esc. Nº 504; As. Nº 67114/16 - Manlla, Mirta; As. Nº 52990/17 - Dir. Esc. Nº 774.