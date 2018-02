"Estoy bien acá y muy ilusionado"

Fotos SE QUEDA. Gustavo Coleoni confirmó anoche que continuará al frente de Central Córdoba y desestimó irse a dirigir a All Boys o a cualquier otro equipo.

15/02/2018 -

Medios partidarios de All Boys, equipo que milita en la B Nacional y que recientemente se quedó sin técnico por la renuncia de Ignacio González, lanzaron en la madrugada de ayer la versión de que el Albo había tentado a Gustavo Coleoni para suceder al ex arquero de Racing y la selección nacional.

En tiempos de globalización, las redes sociales dispersaron la noticia al instante, por lo que en Central Córdoba se comenzó a respirar una atmósfera "rara", por temor a perder a su entrenador. Pero fue el propio Coleoni el que se encargó de confirmar anoche, en el programa El Clásico de Radio Panorama, que seguirá en la institución del Oeste.

¿Te llamaron de All Boys? fue la pregunta directa. Y el "Sapo" respondió: "No, conmigo no hablaron. Seguramente con Leo, que es mi representante, se habrán comunicado, creo yo. Pero me tiene prohibido hablar del tema para que me enfoque en esto que es realmente lo que quiero y lo que siento. Estamos bien acá y estamos muy ilusionados y enfocados en esto así que no hablo más del tema. Lo desestimo totalmente".

De esta forma, Coleoni le puso punto final a la "mini novela" que lo tuvo como protagonista y contó que ya planifica el duelo clave del domingo a las 20 ante Unión de Sunchales, en el Terrera, en lo que será el choque de punteros de la zona B de la segunda fase del Federal A. "Tuvimos una dinámica de grupo con los videos, mostrándoles lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, lo que tenemos que corregir para no relajarnos. Después hicimos una práctica de mini fútbol, en la mitad de la cancha, para marcar algunas cosas. Y ya mañana (por hoy) haremos un ratito de fútbol, como siempre marcando cosas", contó.

"No vamos a relajarnos para nada, estaremos en todos los detalles porque sabemos que es un partido muy importante por como estamos en la tabla los dos y podemos pegar un pequeño salto para quedar más cerca del objetivo que es estar entre los cinco. Todavía no lo estamos así que hay que trabajar como hasta ahora", agregó.

Coleoni elogió al rival que tendrán el domingo: "es un equipo que tiene cinco volantes de muy buen pie, con velocidad por derecha, con un nueve muy importante, con centrales que están en un buen momento. Me dijeron que hay un grupo humano muy bueno, seguramente habrá una química interna que se debe notar, algo similar a lo que nos ocurre a nosotros. Va a ser un lindo partido con dos equipos que están en un buen presente".

Por último, habló del hincha: "Contra Crucero nos ayudaron bastante, hasta el final, hasta que pudimos ganar, así que ojalá que pueda venir la gente y ojalá podamos dejar los tres puntos acá".