Jara se recuperó

15/02/2018 -

Consultado por el estado del delantero Diego Jara, Coleoni dijo: "los estudios le salieron que está sano, que no tiene más nada, que la cicatriz ya está, que el pequeño desgarro se ha curado así que ahora hay que trabajar con él de otra manera. La exigencia será mayor para ver en que condiciones está y si vamos a poder contar con él o no el fin de semana". Y negó que el sistema táctico dependa de si juega Jara: "Vamos a depender de como estemos nosotros. Si está Diego, hay que ver si está para jugar de arranque o bien para esperar en el banco. Vamos a ver, vamos a probar y no nos vamos a apresurar. Más allá del dibujo, la idea y la manera de jugar va a ser presionar y tener el balón".