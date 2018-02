Se dilata la firma del contrato de Biaggio

Fotos A FULL. El "Pampa" se mantiene al margen del tema contractual y está enfocado en el partido del sábado ante Newell’s, para el cuál ya definió los 11 titulares.

15/02/2018 -

El director técnico de San Lorenzo, Claudio Biaggio, todavía no firmó su contrato y de no hacerlo en los próximos días no podrá sentarse en el banco cuando su equipo reciba el sábado a las 17 a Newell’s Old Boys de Rosario, por la decimosexta fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF).

Según algunos allegados a la institución "Azulgrana", la demora en la rúbrica del vínculo del DT con el club obedece a algunas diferencias que surgieron en las últimas horas respecto a un tema de impuestos. De todas maneras, de ambas partes hay optimismo en que pronto se resolverá esta cuestión.

Más allá de eso, el "Pampa" tiene definido a los once titulares para buscar el primer triunfo oficial del 2018.

San Lorenzo formaría con Nicolás Navarro; Marcos Angeleri, Fabricio Coloccini, Matías Caruzzo y Paulo Díaz; Gabriel Gudiño, Robert Piris Da Motta, Nahuel Barrios y Fernando Belluschi; Rubén Botta y Nicolás Blandi.

Esta formación paró ayer el "Pampa" en el ensayo de fútbol en el Nuevo Gasómetro contra la Reserva, en dos bloques de 40 minutos cada uno.

Visita de Torrico

Uno de los gratos momentos que se vivió ayer durante la práctica de San Lorenzo fue la visita del arquero Sebastián Torrico, quien recientemente fue operado por una lesión en su hombro izquierdo y ya comenzó con el proceso de rehabilitación.

El golero fue recibido afectuosamente por sus compañeros, quienes le desearon una pronta recuperación.

El plantel de San Lorenzo volverá a entrenarse hoy, a partir de las 9 de la mañana, en su Ciudad Deportiva. Posteriormente, alrededor de las 11.30, el "Pampa" Biaggio brindará una conferencia de prensa.