Continúa grave el hombre que se prendió fuego en la casa de su exnovia

Fotos GRAVE. Se encuentra en la sala de Terapia Intensiva del Regional y su estado es crítico.

15/02/2018 -

La familia de Ángel Agüero, de 36 años, espera que suceda un milagro y así el joven logre sobreponerse a las graves heridas que sufrió al quemarse con alcohol en la casa de su expareja.

El trágico episodio se registró durante la tarde del martes cuando la víctima arribó al inmueble de calle Santa Fe al 1400, en el Bº Sarmiento, con intensiones de "dialogar" con su ex pareja Paola Herrera, a quien 24 horas antes había amenazado de muerte.

Agüero, tras ser atendido por Herrera sacó de entre sus prendas una botella de alcohol y derramó todo su contenido sobre su cuerpo, para luego acercarse un encendedor y prenderse fuego. La mujer de inmediato intentó ayudarlo y solicitó una ambulancia.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Regional donde aún permanece internado en la sala de Terapia Intensiva. Los médicos que lo asistieron indicaron que su cuadro es grave, ya que presenta quemaduras de tercer grado en el 50% del cuerpo.

Además revelaron que presenta graves lesiones internas producto del calor que generaron las llamas en su cuerpo. Su cuadro es crítico.

Según reveló la policía, Agüero al parecer estaba bajo los efectos de sustancias tóxicas cuando arribó a la casa de su ex, quien ya lo había denunciado por violencia de género y por las reiteradas amenazas de muerte que recibía. Por esa causa, la Justicia le había fijado una medida de prohibición de acercamiento.

Más tarde Paola Herrera fue trasladada a la Comisaría por orden de la fiscalía. Allí contó que su ex pareja se presentó con un cuchillo en la casa y como ella no le habría dirigido la palabra, Agüero extrajo de la camisa una botella con alcohol. Pese a que ella le pidió que no cometiera esa locura, el joven roció su cuerpo con el líquido inflamable y se prendió fuego.