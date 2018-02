Pella se sacó una enorme espina

Fotos FELIZ El tenista bahiense sigue en carrera y podría enfrentarse mañana ante Zeballos.

El bahiense Guido Pella, aún eufórico por haber avanzado por primera vez en su carrera a los cuartos de final del Argentina Open, admitió ayer que "se sacó una espina enorme de encima" y reconoció también que le cuesta mucho jugar en Buenos Aires.

"Me saqué una espina enorme de encima. No hay nada más lindo que ganar acá con mi familia y amigos en la tribuna, pero me cuesta mucho, siempre me costó", confesó Pella, de 27 años, luego de imponerse sobre el español Fernando Verdasco por 6/2 y 6/4 en el partido que inauguró la jornada en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Pella había sido semifinalista en Doha el mes pasado y, en el Argentina Open eliminó en la ronda inicial a su compatriota Nicolás Kicker en un partido que pudo haber perdido, ya que estaba 6/2 y 4/2 abajo en el marcador, hasta que inició la remontada y se impuso por 2/6, 6/4 y 6/4.

"Contra Kicker no jugué para nada bien, fue difícil porque enfrente estaba un amigo. Hoy, por ayer, fue distinto, me solté y no le di chances a Verdasco, un tenista muy peligroso. Sólo me compliqué cuando ganaba 6/2 y 4/1, pensé que el partido estaba resuelto, pero por suerte enseguida retomé el nivel del principio", analizó Pella.

El "zurdo" bahiense, campeón de Copa Davis en 2016 y dispuesto a jugar la serie de abril próximo ante Chile por la Zona Americana de ascenso, se refirió también a su próximo compromiso, que será mañana ante el ganador del cruce que iban a animar anoche a última hora el austríaco Dominic Thiem, máximo favorito al título y campeón en Buenos Aires en 2016, y el marplatense Horacio Zeballos. "Le deseo suerte a mi amigo Zeballos", dijo.