Cinco parejas santiagueñas se casaron en el Día de los Enamorados

Fotos EN SAN VALENTÍN. Mónica Leguizamón y Marcelo Sosa conforman una de las parejas que se casó este 14 de febrero.

15/02/2018 -

El Registro Civil de la Capital vivió una jornada atípica, ya que cinco parejas decidieron oficializar su compromiso el Día de los Enamorados. El desfile de las parejas comenzó a las 9 de la mañana, quienes, en compañía de sus familiares e íntimos amigos dieron el "sí". Al igual que en años anteriores muchos santiagueños esperaron a esta fecha para sellar legalmente su amor. Historia Es así como, por ejemplo, Mónica Leguizamón y Marcelo Sosa llevan once años en pareja, y tienen una hija fruto de ese amor. Son del barrio 8 de Abril, y la fecha de su casamiento no sólo coincide con "San Valentín", sino que también es el cumpleaños de la novia. Entonces fue oportuno para ellos esperar el Día de los Enamorados para vivir una jornada llena de motivos para celebrar. Por otra parte, Sandra y Fabián son novios desde hace 11 años, no tienen hijos ni viven juntos aún. Él es de La Banda y ella de Los Quiroga, y era el deseo de ambos casarse en esta fecha tan particular. Así lo hicieron y sus familiares estuvieron presentes en el Registro Civil para celebrar su amor. Las demás parejas pasaron por el Registro en distintos horarios de la jornada de ayer y también quisieron hacer coincidir la fecha de su enlace con el Día de San Valentín. Tradición Vale destacar que desde siempre, la tradición dice que el 14 de febrero suele ser una de las fechas del calendario que las parejas de "tortolitos" eligen para coronar su amor con el sacramento del matrimonio.