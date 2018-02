15/02/2018 -

En la franquicia "Chicago" hay series de policías, de médicos y hasta de bomberos. Si tuvieras la chance de sumar un título, ¿cuál sería?

No tengo que pensar demasiado: Chicago Psiquiatras. "Chicago Med" no es una serie que se centre en los procedimientos de un psiquiatra, sino en un hospital. Mi personaje es más de soporte, no se concentra en el trabajo específico y concreto de los psiquiatras. En la vida real, es más complejo, no se pueden tomar resoluciones en tres o cuatro minutos y sería interesante poder ver eso. Son maneras de proceder más complejas; los tratamientos, los pacientes poseen patalogías complicadas y todo es menos tangible. Se ve muy a la ligera el trabajo de un psiquiatra.

¿La gente estaría preparada para este tipo de contenido?

Probablemente, habría que analizar más la propuesta. En el mundo real, hay otra coincidencia de estos temas, la gente está sumergida en la información, no es ignorante del todo respecto de estas u otras enfermedades.