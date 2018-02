"La Mala” Rodríguez, a favor de la igual dad de derechos y de los pobres

15/02/2018 -

La rapera española "La Mala" Rodríguez visita nuevamente la Argentina para actuar el próximo miércoles 21 en una disco porteña, donde repasará sus clásicos y presentará algunas canciones del disco que editará a mediados de año. La sensual andaluza, muy valorada por las nuevas generaciones de raperos, saludó su relación con el público argentino y dijo: "Es una delicia saber que hay gente esperándote y con ganas de pasarla bien. Es una suerte muy grande, poder comentar esos momentos". Sobre el vínculo con la gente, María Rodríguez Garrido (su verdadero nombre), consideró: "Cuando estás solo escribiendo o grabando, lo que esperas es vivirlo con y compartirlo con la gente".

"Muy a mi pesar, no controlo lo que quiero hacer cuando escribo, simplemente trato de que fluyan las palabras, es lo que a uno le pide el cuerpo, lo que a mí me nace, si estoy escribiendo y sale una posición altamente combativa, o rudeza, simplemente salió, no elijo la temática de las canciones", resumió la autora de canciones con una clara toma de posición sobre la violencia de género y la pobreza en su país. En relación al costado feminista de su propuesta, destacó: "Mi discurso totalmente feminista lo encuentro tan normal porque implica tener una posición sobre la igualdad de derechos".