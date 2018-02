"Hace seis días mi hijo y su novia estaban a los besos"

15/02/2018 -

Confirmada la separación de "Fede" Bal y Laurita Fernández, Carmen Barbieri rompió el silencio y se refirió al tema del momento.

"Desde que se murió mi mamá estoy casi todos los días con Fede. Yo lo veo muy triste por lo de mi mamá, pero no sabía lo de Laura porque no me quiso contar o porque son cosas de él. No sé si están separados, la verdad es que no hablé con mi hijo de ese tema", expresó Carmen en "Intrusos".

Luego, Jorge Rial le confirmó la separación y Barbieri respondió: "¿Qué confirmó Laura? Hace como seis días ella estuvo abrazada con Fede en el velorio de mi mamá. Lo estaba acompañando como nunca vi a nadie. Se amaban, se besaban. ¿Qué pasó en esos días?".

"Ella estuvo al lado de mi hijo como está cualquier persona que ama a su pareja, abrazándolo, besándolo, acompañándolo, incluso hasta la puerta de la terapia. Y después cuando murió mi mamá, también estuvo Laura", especificó Carmen en "Intrusos".