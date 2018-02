"La Princesita" aseguró que no se reconcilió con Sergio "Kun" Agüero

15/02/2018 -

Karina "la Princesita" blanqueó cómo quedó la relación con el futbolista Sergio "Kun" Agüero: "La verdad es que no nos reconciliamos", dijo en una entrevista con "Infama". Consultada acerca de si fue ella el motivo de inspiración de los cuatro goles del delantero el último fin de semana, la cantante fue directa: "Yo no soy la razón". Cuando le preguntaron si qué tenía pensado hacer para el "Día de los Enamorados" (por ayer), contestó: "Nada, comer pochoclos y mirar películas, porque me parece que (el Día de los Enamorados) es como marketing, comprar regalos y cosas... Después, qué se yo... El Día de los Enamorados puede ser todos los días".