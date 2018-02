Fotos Explicaron qué hacían allí los huesos encontrados en una playa de Chubut

Hoy 08:28

A pocas horas del hallazgo de al menos 20 esqueletos -algunos dentro de bolsas negras- en un campo en Península Valdés, en Chubut, se develó el misterio en torno a las imágenes que se habían viralizado en las redes sociales.

Los huesos hallados "no son de personas desaparecidas" sino "restos humanos de pueblos originarios, muy antiguos, que habían sido ya registrados y analizados en varias oportunidades", explicó Julieta Gómez Otero, arqueóloga del Conicet - Cenpat e integrante del Instituto Diversidad y Evolución Austral.

Según indicó, los restos fueron hallados en el año 2012 y datan de 3000 años, tal como había sido informado ayer mismo. "Los teníamos identificados por trabajos de arqueología que comenzamos en 2012 en el campo de la Fundación de Vida Silvestre que tiene un área protegida. Los primeros restos aparecieron en 2012.

Los rescatamos porque al poco tiempo iban a quedar destruidos por la fuerza de la naturaleza. Dos de esos restos los mandamos a datar y dieron una antigüedad de 3000 años", dijo en declaraciones a radio El Chubut.

Los huesos que quedaron al descubierto fueron encontrados por dos visitantes que recorrían el sitio en cuatriciclo y de inmediato reportados a la policía de Chubut, que informó sobre el hallazgo al Cenpat. La arqueóloga explicó que "con el tiempo, el viento y la naturaleza se encargó de dejar al descubierto otros restos en el mismo lugar. Recibimos la denuncia y solicitamos el permiso correspondiente a la Secretaría de Cultura de la provincia".

"Práctica provisoria"

Gómez Otero afirmó: "Lo básico que puedo decir es lo que no es. Estos restos, que extrajimos en dos etapas en los años 2000 y 2003, fueron estudiados, datados y esa información fue devuelta a la comunidad a partir de charlas".

"Por respeto a las comunidades originarias, que varias veces nos recomendaron no escavar para preservar el sitio sagrado porque sus antepasados tienen que quedar en la tierra, los protegimos con bolsas de nylon, a las que cubrimos con arena y ramas para que capturen sedimentos. Eso nos dio resultados en varios casos, pero en este caso no. Últimamente hubo muchas tormentas de viento y lluvia, y quedaron al descubierto. Lo que sí, no contábamos con que algunas personas se metieran con cuatriciclos 4 km de la costa al interior del campo, los descubran, saquen fotos y eso se viralice", admitió.

Pedro Barón, titular del Conicet - Cenpat, explicó que "se tapa con bolsas para preservar y poder continuar los estudios. Es una práctica provisoria. Lo idea fue tratar de mantener los restos en su sitio. Se tendrá en cuenta la opinión de Pueblos Originarios".

"A fines de 2017 se convocó desde la Legislatura a especialistas del Instituto Diversidad y Evolución Austral para avanzar en protocolo de investigación de estos restos", dijo Barón.

En declaraciones radiales, explicó que "no son restos de desaparecidos; eso fue lo que más me preocupó por la sensibilidad del tema. Las personas que tienen familiares desaparecidos deben haber recibido esa noticia con gran conmoción".

La arqueóloga, en tanto, indicó que más allá de las medidas y precauciones tomadas los huesos "con el viento y la lluvia deben haber quedado al descubierto". Así los encontraron "estas personas que andaban en cuatriciclo, que tampoco está bien porque es una propiedad privada y todos sabemos el daño que los cuatriciclos hacen al material arqueológico. Lo vieron y se diseminó esta noticia por las redes sociales, cosa que nos superó".

Gómez Otero llamó a la reflexión y sostuvo que "hay mucha gente que sale a caminar y hay que tener en cuenta que existe un gran yacimiento paleontológico y arqueológico en toda la Patagonia. Las personas creen que los objetos son de ellos mismos, de quienes los encuentran y no es así. Por ley es del estado provincial representando por sus habitantes, y es la memoria de nuestra historia, que no comienza ni con los españoles, ni con los galeses; comienza miles de años atrás con los pueblos originarios".