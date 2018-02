Aaron Feis, el héroe del tiroteo en el colegio

Hoy 11:18 -

Aaron Feis, un guardia y entrenador de fútbol del del colegio Marjory Stoneman Douglas en el que Nikolas Cruz mató a 17 personas, cubrió con su cuerpo a varios alumnos mientras el atacante disparaba.

Varios usuarios relataron en Twitter cómo Feis defendía a los alumnos y arriesgaba su vida.

Rather than talk about the coward shooter, meet Aaron Feis, football coach & security guard at Marjory Stoneman Douglas HS. He stepped in front of many students to protect them from bullets. He’s currently battling for his life at the hospital. Let’s pray for him. #hero #Parkland pic.twitter.com/tBU9NezZOj