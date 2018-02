Insólito: Utiliza una foto de una estrella porno para proteger su cosecha

Hoy 15:24 -

Un granjero indio colocó un cartel de gran tamaño con la imagen de la estrella porno Sunny Leone para mantener sus cosechas a salvo del 'mal de ojo' que le puedan mandar sus vecinos.

Chenchu Reddy, un ciudadano indio de 45 años, cuida el gran cultivo de hortalizas en Banda Kindi Palle, una pequeña localidad del distrito indio de Nellore, en el estado de Andhra Pradesh. Sus impresionantes cosechas despertó las envidias de los vecinos, afirma el granjero.

"Este año, tengo una buena cosecha. Esto ha atraído una atención innecesaria de aldeanos y transeúntes", admitió el Reddy al Hindustan Times.

Con ganas de desviar los ojos de los demás de sus abundantes cosechas de coliflores y repollos, Reddy se dio cuenta de que un espantapájaros convencional no sería eficaz, por lo que uso la creatividad.

El resultado fue un gran cartel con un póster no menos llamativo de la actriz porno indio-estadounidense nacida en Canadá, Sunny Leone posando en bikini.

"¡Oye, no llores ni te sientas celoso de mí!", está escrito en lengua telugu, en la imágen.

"El truco ha funcionado. Nadie mira mi cosecha ahora", confesó aliviado Reddy.

Un granjero indio colocó un cartel de gran tamaño con la imagen de la estrella porno Sunny Leone para mantener sus cosechas a salvo del 'mal de ojo' que le puedan mandar sus vecinos.



Chenchu Reddy, un ciudadano indio de 45 años, cuida el gran cultivo de hortalizas en Banda Kindi Palle, una pequeña localidad del distrito indio de Nellore, en el estado de Andhra Pradesh. Sus impresionantes cosechas despertó las envidias de los vecinos, afirma el granjero.



"Este año, tengo una buena cosecha. Esto ha atraído una atención innecesaria de aldeanos y transeúntes", admitió el Reddy al Hindustan Times.



Con ganas de desviar los ojos de los demás de sus abundantes cosechas de coliflores y repollos, Reddy se dio cuenta de que un espantapájaros convencional no sería eficaz, por lo que uso la creatividad.



El resultado fue un gran cartel con un póster no menos llamativo de la actriz porno indio-estadounidense nacida en Canadá, Sunny Leone posando en bikini.



"¡Oye, no llores ni te sientas celoso de mí!", está escrito en lengua telugu, en la imágen.



"El truco ha funcionado. Nadie mira mi cosecha ahora", confesó aliviado Reddy.

‘To ward off their evil eye’: Andhra farmer puts up Sunny Leone poster to keep crop safe. He says the trick has worked and nobody is looking at his crop now. (@asrao2009)https://t.co/LbeoZzpFNQ